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10:47, 1 апреля 2025Мир

Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось

CCTV: Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719 человек
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 2719 человек. Об этом в новостном выпуске сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Руководство Мьянмы заявило на церемонии в память о жертвах землетрясения, что сильное землетрясение унесло жизни 2719 человек и более 4500 человек получили ранения. Более 440 человек числятся пропавшими без вести», — говорится в сообщении.

28 марта в Мьянме произошли два мощных землетрясения. В результате были разрушены дома, дороги и другие инфраструктурные объекты. Премьер-министр страны Мин Аун Хлайн объявил траур по жертвам землетрясения.

По данным на 31 марта, количество жертв стихийного бедствия составляло 2056 человек. Уточнялось, что более двухсот человек числятся пропавшими без вести.

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