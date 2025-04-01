Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 1 апреля 2025Забота о себе

Девушка рассказала о непредвиденных последствиях ведения эротического дневника

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: MR WONG / Unsplash

Коуч по отношениям Лора Коллинз дала совет девушке, которая несколько лет вела эротический дневник и столкнулась с непредвиденными последствиями. Ее письмо и совет специалистки опубликовало издание Metro.

Автор письма рассказала, что ей 23 года, но из-за невозможности арендовать собственное жилье она последние два года живет с родителями. Раньше никаких проблем из-за этого не было, однако все изменилось, когда ее мать нашла и прочитала ее эротический дневник. «Я не вдаюсь в подробности секса, но у меня есть кодовые обозначения того, что я делала с определенными парнями и насколько это было хорошо. Слава богу, мама не смогла их расшифровать, иначе она была бы еще больше шокирована», — рассказала девушка. Она отметила, что родительница не стала скандалить, но вела себя пассивно-агрессивно, обвинила ее в легкомысленности и доступности.

Коллинз в ответ на письмо указала, что в этой ситуации нормально чувствовать злость, но чтобы решить проблему, нужно успокоиться и вести себя хладнокровно. «Вам нужно сохранять спокойствие и разговаривать с матерью как взрослая, а не как маленькая девочка, которой она, очевидно, все еще вас считает. Нужно настойчиво, но не агрессивно потребовать, чтобы она больше никогда не читала личные дневники», — дала совет коуч.

Материалы по теме:
«А почему ты не убежала? Надо было прыгать в окно!» Как живут россиянки, родившие ребенка после изнасилования?
«А почему ты не убежала? Надо было прыгать в окно!»Как живут россиянки, родившие ребенка после изнасилования?
16 декабря 2022
«Делай, что хочешь, мне не страшно» В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
«Делай, что хочешь, мне не страшно»В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
19 октября 2022

Коллинз добавила, что, пока взрослая дочь и мать живут под одной крышей, им важно помириться и научиться мирно сосуществовать. Вместе с тем она посоветовала девушке начать подыскивать доступные варианты жилья и съехать от родителей, пока же вопрос с собственным жильем не решен, дневник лучше держать в запертом ящике.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине, которая узнала вкусы супруга в порно и пришла в ужас. Пикантный секрет мужа она обнаружила, когда залезла в его компьютер.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выразил уверенность в заключении сделки по Украине

    Эксперт прокомментировал украинские удары по энергообъектам России

    Назван возможный срок проведения выборов на Украине

    Тигр растерзал собиравшую хворост женщину

    Девушка рассказала о непредвиденных последствиях ведения эротического дневника

    Россиянам назвали самые выгодные направления для отдыха летом

    Выявлено опасное влияние микрогравитации на организм

    Британский аналитик высказался о ситуации на Украине

    КТК приостановил работу двух причальных устройств

    Российские бойцы сорвали контратаку ВСУ при помощи натовских мин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше