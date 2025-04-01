Девушка рассказала о непредвиденных последствиях ведения эротического дневника

Коуч по отношениям Лора Коллинз дала совет девушке, которая несколько лет вела эротический дневник и столкнулась с непредвиденными последствиями. Ее письмо и совет специалистки опубликовало издание Metro.

Автор письма рассказала, что ей 23 года, но из-за невозможности арендовать собственное жилье она последние два года живет с родителями. Раньше никаких проблем из-за этого не было, однако все изменилось, когда ее мать нашла и прочитала ее эротический дневник. «Я не вдаюсь в подробности секса, но у меня есть кодовые обозначения того, что я делала с определенными парнями и насколько это было хорошо. Слава богу, мама не смогла их расшифровать, иначе она была бы еще больше шокирована», — рассказала девушка. Она отметила, что родительница не стала скандалить, но вела себя пассивно-агрессивно, обвинила ее в легкомысленности и доступности.

Коллинз в ответ на письмо указала, что в этой ситуации нормально чувствовать злость, но чтобы решить проблему, нужно успокоиться и вести себя хладнокровно. «Вам нужно сохранять спокойствие и разговаривать с матерью как взрослая, а не как маленькая девочка, которой она, очевидно, все еще вас считает. Нужно настойчиво, но не агрессивно потребовать, чтобы она больше никогда не читала личные дневники», — дала совет коуч.

Коллинз добавила, что, пока взрослая дочь и мать живут под одной крышей, им важно помириться и научиться мирно сосуществовать. Вместе с тем она посоветовала девушке начать подыскивать доступные варианты жилья и съехать от родителей, пока же вопрос с собственным жильем не решен, дневник лучше держать в запертом ящике.

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