Военный эксперт предрек переход под контроль России ключевого для логистики ВСУ региона

Военный эксперт Дандыкин: Взятие Днепропетровской области осложнит логистику ВСУ

Переход Днепропетровской области под контроль России существенно осложнит логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ), объяснил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. О том, что будет означать потеря региона для Киева, специалист рассказал «Ленте.ру».

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что российские войска смогли сократить расстояние до позиций ВСУ в Днепропетровской области и подошли к ним почти вплотную. В силовых структурах отметили, что бойцы армии России также разрезают оборону противника в районе населенных пунктов Орехово и Котляровка в Донецкой народной республике (ДНР).

«Мы уже зашли в Сумскую область, это наша линия безопасности, даже не санитарная зона. Скоро зайдем и в Днепропетровскую область. Это серьезное дело, которое уже осложнило положение украинской армии. Главная логистика в Донбасе идет через Харьковскую и Днепропетровскую области — особенно Днепропетровскую, это прежде всего Павлоград», — рассказал Дандыкин.

31 марта российские войска подняли триколор в поселке Разлив, расположенном неподалеку от границы ДНР и Днепропетровской области.

Как рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, зачистка населенного пункта практически завершена.