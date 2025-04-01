Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:12, 1 апреля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный эксперт предрек переход под контроль России ключевого для логистики ВСУ региона

Военный эксперт Дандыкин: Взятие Днепропетровской области осложнит логистику ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Переход Днепропетровской области под контроль России существенно осложнит логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ), объяснил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. О том, что будет означать потеря региона для Киева, специалист рассказал «Ленте.ру».

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что российские войска смогли сократить расстояние до позиций ВСУ в Днепропетровской области и подошли к ним почти вплотную. В силовых структурах отметили, что бойцы армии России также разрезают оборону противника в районе населенных пунктов Орехово и Котляровка в Донецкой народной республике (ДНР).

«Мы уже зашли в Сумскую область, это наша линия безопасности, даже не санитарная зона. Скоро зайдем и в Днепропетровскую область. Это серьезное дело, которое уже осложнило положение украинской армии. Главная логистика в Донбасе идет через Харьковскую и Днепропетровскую области — особенно Днепропетровскую, это прежде всего Павлоград», — рассказал Дандыкин.

31 марта российские войска подняли триколор в поселке Разлив, расположенном неподалеку от границы ДНР и Днепропетровской области.

Как рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, зачистка населенного пункта практически завершена.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке Офиса Зеленского к президентским выборам

    В России раскрыли состояние отношений с США

    Невеста Джеффа Безоса появилась на публике со стаканом для кофе за сотни тысяч рублей

    Корабль «Иван Папанин» прибыл на испытания

    Экс-участника «Ашрам Шамбалы» раскрыла методы вербовки в секту

    В Татарстане заявили о появлении нового «Раиса»

    Попавший под санкции Евросоюза ведущий Первого канала раскрыл их влияние на жизнь

    Российский сапер рассказал о замаскированных под детские игрушки взрывчатках ВСУ

    Пойманный ФСБ за оправдание терроризма россиянин предстанет перед судом

    Низкие продажи билетов на концерты Лепса связали с Великим постом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше