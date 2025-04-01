Две страны нарастили поставки российского газа в обход Украины

Сийярто: Венгрия добилась надежных поставок российского газа в обход Украины

Газопровод между Словакией и Венгрией заработал на полную мощность в связи с прекращением транзита российского газа через территорию Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его процитировало ТАСС.

По его словам, Будапешт смог решить проблему импорта этого энергоносителя, несмотря на то, что Украина «создала очень серьезные трудности». Для этого пришлось увеличить пропускную способность соединительного газопровода между Венгрией и Словакией на 900 миллионов кубометров в год. Ранее речь шла о транспортировке 2,6 миллиарда кубов.

«С сегодняшнего дня этот объем вырастет до 3,5 миллиарда», — пообещал Сийярто.

Ранее стало известно, что Германия и Словакия хотели бы возобновления поставок российского газа. Ситуация с ценами ставит под вопрос полный отказ ЕС от российских энергоносителей. Например, промышленным предприятиям ФРГ стало труднее конкурировать из-за дорогого газа. В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что у его страны есть моральное право прекратить транзит газа на Украину.