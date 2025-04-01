ЕС призвал Россию проявить добрую волю в конфликте на Украине

Каллас призвала Россию проявить добрую волю в конфликте на Украине

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала Россию проявить «добрую волю», освободив украинских военнопленных. Об этом сообщает N-tv.

По ее мнению, Москва «играет в игры и на самом деле не хочет переговоров». «Поэтому США также должны оказать большее давления на Россию, чтобы остановить эту войну», — сказала она.

Ранее глава евродипломатии заявила о необходимости установить четкие сроки для достижения прекращения огня на Украине. С таким заявлением она выступила по итогам встречи глав МИД стран G5 (Испании, Германии, Франции, Италии и Польши) в Мадриде.

В марте сообщалось, что авторитету Каи Каллас был нанесен удар из-за ее плана по предоставлению Украине помощи в 40 миллиардов евро. СМИ написали, что она «продолжает вести себя как премьер-министр, не понимания, что теперь у нее другая работа».