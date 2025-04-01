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14:52, 1 апреля 2025Ценности

Фигуристка Аделина Сотникова показала внешность без макияжа

Российская фигуристка Аделина Сотникова показала внешность без макияжа
Екатерина Ештокина

Фото: @adelina_sotnikova14

Российская фигуристка Аделина Сотникова показала природную внешность. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя спортсменка разместила снимок, на котором предстала в белом топе на молнии и без бретелей. При этом звезда собрала волосы в высокий пучок и отказалась от макияжа. «Окончательно полюбила себя без косметики. Главное, загар поддерживать раз в месяц», — написала она.

В январе Сотникова снялась в бикини и раскрыла свой вес. Спортсменка ответила на вопрос одного из подписчиков, который поинтересовался ее параметрами. Так, знаменитость заявила, что весит 49 килограммов при росте 163 сантиметра.

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