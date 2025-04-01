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14:43, 1 апреля 2025Мир

Финляндия решила выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

Финляндия начнет подготовку по выходу из Оттавской конвенции о запрете мин
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Финляндия начнет подготовку по выходу из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства страны.

«В настоящее время Финляндия не сталкивается с непосредственной военной угрозой. Прекращение действия Оттавского договора дает нам возможность подготовиться к изменениям в сфере безопасности еще более разнообразным образом», — сказал премьер-министр страны Петтери Орпо.

По словам финского премьера, целями внешней политики Хельсинки являются «обеспечение независимости и территориальной целостности Финляндии, предотвращение втягивания Финляндии в военный конфликт и обеспечение безопасности и благополучия финнов».

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