Финляндия решила выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

Финляндия начнет подготовку по выходу из Оттавской конвенции о запрете мин

Финляндия начнет подготовку по выходу из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства страны.

«В настоящее время Финляндия не сталкивается с непосредственной военной угрозой. Прекращение действия Оттавского договора дает нам возможность подготовиться к изменениям в сфере безопасности еще более разнообразным образом», — сказал премьер-министр страны Петтери Орпо.

По словам финского премьера, целями внешней политики Хельсинки являются «обеспечение независимости и территориальной целостности Финляндии, предотвращение втягивания Финляндии в военный конфликт и обеспечение безопасности и благополучия финнов».