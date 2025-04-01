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12:50, 1 апреля 2025Культура

Фронтмен культовой рок-группы сообщил о потере слуха и зрения

Фронтмен The Who Роджер Долтри заявил, что теряет слух и зрение
Ольга Коровина

Фото: Gaelen Morse / Reuters

Фронтмен культовой британской рок-группы The Who Роджер Долтри заявил, что с возрастом стал терять слух и зрение. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Прелесть старения в том, что ты глохнешь. Теперь я еще и слепну. К счастью, у меня все еще есть голос», — рассказал Долтри, выступая перед тысячами зрителей на благотворительном концерте в Лондоне.

Сообщается, что в ходе выступления у 81-летнего музыканта сорвался голос. Долтри извинился перед поклонниками и также связал это с возрастом: «Никаких оправданий, я облажался».

Ранее жена рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон сообщила, что певец больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона. По этой причине рокеру пришлось изменить планы на последний концерт группы Black Sabbath.

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