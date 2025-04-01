Глава МИД Украины Сибига перепутал интересы Киева и Вашингтона

Глава украинского МИД Андрей Сибига перепутал Украину и Соединенные Штаты, заявив о намерении подписать взаимовыгодное «для США и Америки» соглашение. Его слова приводит РИА Новости.

«Украинская сторона настроена на заключение документа, который бы обоюдно отвечал национальным интересам как Соединенных Штатов, так и Америки», — сказал Сибига, рассказывая о начавшихся переговорах между украинской и американской стороной о новой версии соглашения о минералах.

Ранее Сибига рассказал, что Украина уже начала консультации с США по тексту соглашения о минералах. Он отметил, что для подписания важно, чтобы он отвечал обоюдно национальным интересам как США, так и Украины.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает контактировать с США, однако тема конфликта на Украине очень сложная и требует усилий.