Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Бирюков: Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности из-за приближающейся непогоды. Более 70 процентов месячной нормы осадков может выпасть в столице 1 и 2 апреля, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, пишет РИА Новости.

«По экстренному сообщению метеорологов, 1 и 2 апреля в столице ожидается сильный дождь, всего может выпасть до 27 миллиметров осадков, что составляет свыше 70 процентов месячной нормы», — отметил он.

В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. По словам Бирюкова, принимаются необходимые меры по защите сооружений от порывов ветра. Он также призвал жителей и гостей Москвы быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что апрель в Москве начнется с теплой погоды и осадков, за короткий срок может выпасть приблизительно треть месячной нормы. По словам синоптиков, 1 и 2 апреля ночью прогнозируется температура от плюс четырех до шести градусов, а в дневные — до плюс 10. Однако погода в эти дни будет дождливой.

До этого специалисты заявляли, что с ночи вторника, 1 апреля, в Москве резко похолодает, а к выходным может установиться временный снежный покров.