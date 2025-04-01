Илон Маск заплатил матери его предполагаемого ребенка 214 миллионов рублей

Илон Маск заплатил матери его предполагаемого ребенка активистке Сент-Клэр

Американский предприниматель Илон Маск заплатил консервативной активистке Эшли Сент-Клэр, которая называет себя матерью его предполагаемого ребенка, 2,5 миллиона долларов (214 миллионов рублей). Об этом он заявил в X.

По словам Маска, он не знает, от него ли ребенок, о котором говорит Сент-Клэр. Тем не менее предприниматель отметил, что не против выяснить это без суда. «Хоть я и не знаю точно, я уже передал Эшли 2,5 миллиона долларов и перечисляю ей 500 тысяч долларов (43 миллиона рублей) в год», — написал он.

Маск утверждает, что не знал о 13-м ребенке, пока Сент-Клэр не сделала заявление о его рождении на странице в X. Тогда она написала, что пять месяцев назад родила сына от миллиардера. Активистка не хотела рассказывать об этом раньше, чтобы защитить новорожденного от лишнего внимания.

Ранее сообщалось, что Эшли Сент-Клэр захотела в суде добиться признания миллиардера Илона Маска отцом своего ребенка. Она заявила, что надеется получить единоличную опеку над пятимесячным сыном.