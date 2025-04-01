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09:55, 1 апреля 2025Наука и техника

Популярные iPhone захотели признать устаревшими

iOS 19 не получат смартфоны iPhone Xr, iPhone Xs и Xs Max
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Issei Kato / Reuters

Новая iOS 19 не будет работать на iPhone, выпущенных в 2018 году и позже. Об этом сообщают журналисты изданий 9to5Mac и MacRumors.

Профильные IT-медиа сослались на закрытый аккаунт в X, который ранее сделал несколько точных прогнозов на тему Apple. Согласно анонимному инсайдеру, iOS 19 не будет работать на смартфонах, вышедших в 2018 году — это iPhone Xr, iPhone Xs и Xs Max. По его словам, это связано с тем, что установленный в этих аппаратах чип A12 Bionic не получит поддержку новой операционной системы (ОС).

Из этого следует, что самыми старыми смартфонами Apple с поддержкой iOS 19 окажутся iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, вышедшие в 2019 году. Также обновление получат iPhone SE 2 поколения и более новые устройства.

Журналисты MacRumors отметили, что запланированная на 2025 год iOS также должна получить новые функции искусственного интеллекта (ИИ). Однако они будут работать на нескольких актуальных моделях смартфонов.

Также в отчете говорится, что iPadOS 19 не будет поддерживать планшеты на основе A10 Fusion и более старых процессоров. Анонс новых ОС от Apple ожидается в июне, публичный релиз — в сентябре.

В конце марта американская корпорация Apple анонсировала конференцию WWDC 2025, на которой покажет новые продукты. Презентация, на которой представят iOS 19 и прочие продукты, состоится 9 июня.

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