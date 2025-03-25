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20:36, 25 марта 2025Наука и техника

Apple назвала дату анонса iOS 19

Apple представит iOS 19 и другие ОС на конференции WWDC 9 июня
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американская корпорация Apple анонсировала конференцию WWDC 2025, на которой покажет новые продукты. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

WWDC (Worldwide Developers Conference) 25 начнет 9 июня и завершится 13 июня. Мероприятие пройдет в штаб-квартире корпорации в Apple Park, расположенном в Купертино, штат Калифорния. «Доступная бесплатно для всех разработчиков, WWDC 25 будет освещать последние достижения в сфере программного обеспечения Apple», — говорится в анонсе.

Конференцию откроет презентация, которая состоится 9 июня. Традиционно в первый день WWDC Apple назовет новые версии операционных систем. Так, компания должна представить iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, tvOS 19, watchOS 12 и visionOS 3.

«Мы рады отметить еще один невероятный год WWDC с нашим мировым сообществом разработчиков», — заявила вице-президент Apple по связям с разработчиками Сьюзан Прескотт. Компания будет транслировать открытие конференции в интернете.

В начале марта источники Bloomberg рассказали, что Apple задумала редизайн операционных системы (ОС) для своих гаджетов. Авторы агентства заметили, что редизайн iOS будет крупнейшим со времен iOS 7, которая вышла в 2013 году.

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