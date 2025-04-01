Каллас призвала к новым санкциям против России

Каллас заявила о необходимости давления на Россию с помощью новых санкций

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о необходимости усилить давление на Россию через санкции. Об этом она рассказала в интервью газете El Mundo.

«Мы должны быть сильными и изучить все варианты [санкций], которые у нас есть. Вместе с нашими американскими партнерами, вместе с другими нашими союзниками по всему миру», — заявила она, отвечая на вопрос о возможных мерах давления на РФ.

Ранее Каллас вместе с главами МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании, Великобритании поддержала сохранение замороженных российских активов до урегулирования украинского конфликта.

31 марта эти же страны заявили о готовности ввести новые санкции в отношении России. Также в их совместном заявлении содержался призыв к Москве «немедленно и без предварительных условий согласиться на прекращение огня».