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10:58, 1 апреля 2025Мир

Каллас призвала к новым санкциям против России

Каллас заявила о необходимости давления на Россию с помощью новых санкций
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Nir Elias / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о необходимости усилить давление на Россию через санкции. Об этом она рассказала в интервью газете El Mundo.

«Мы должны быть сильными и изучить все варианты [санкций], которые у нас есть. Вместе с нашими американскими партнерами, вместе с другими нашими союзниками по всему миру», — заявила она, отвечая на вопрос о возможных мерах давления на РФ.

Ранее Каллас вместе с главами МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании, Великобритании поддержала сохранение замороженных российских активов до урегулирования украинского конфликта.

31 марта эти же страны заявили о готовности ввести новые санкции в отношении России. Также в их совместном заявлении содержался призыв к Москве «немедленно и без предварительных условий согласиться на прекращение огня».

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