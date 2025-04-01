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16:50, 1 апреля 2025Спорт

Карпин объяснил мотивацию работать в сборной России

Карпин заявил, что в сборной России его держит надежда поучаствовать в ЧЕ и ЧМ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил мотивацию работать в национальной команде. Его слова передает «Матч ТВ».

Карпин заявил, что в сборной России его держит надежда на то, что удастся поучаствовать в чемпионатах Европы и мира. «Исхожу из той ситуации, что есть на данный момент, мы живем в этих реалиях. Я в сборной, потому что присутствует надежда попробовать отобраться либо на Европу, либо на мир», — отметил он.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — ЧМ 2022 года в Катаре и ЧЕ 2024 года в Германии.

Карпин возглавляет сборную России с лета 2021-го. Контракт специалиста рассчитан до 2028 года.

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