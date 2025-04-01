SpaceNews: Китай запустил спутник для испытания интернет-технологий

С космодрома с космодрома Цзюцюань на севере КНР сегодня, 1 апреля, в 7:00 московского времени стартовала ракета Long March 2D со спутником для испытания интернет-технологий. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Космический аппарат успешно выведен на заданную околоземную орбиту. По данным телеканала, спутник предназначен, в частности, для испытания технологии широкополосной связи на мобильных телефонах. Китайская сторона не предоставила дополнительных подробностей или изображений спутника.

9 марта издание SpaceNews сообщило, что ракета Long March 3B успешно запустила экспериментальный телекоммуникационный спутник Tongxin Jishu Shiyan 15 (TJS-15). Носитель с космическим аппаратом стартовал с космодрома Сичан провинции Сычуань на юге центральной части Китая. Спутник был выведен на геостационарную орбиту.