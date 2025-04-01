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05:54, 1 апреля 2025Наука и техника

Корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полет над полюсами

Корабль Crew Dragon отправился в первый орбитальный полет над полюсами Земли
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Joe Skipper / Reuters

Космический корабль Crew Dragon стартовал в первый пилотируемый орбитальный полет над Северным и Южным полюсами Земли. Об этом сообщила компания SpaceX в социальной сети X.

Crew Dragon был запущен с мыса Канаверал во Флориде. Миссия продлится несколько дней, полет пройдет на высоте около 440 километров.

Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск в интервью телеканалу Fox News заявил, что астронавты пилотируемого корабля Starliner Бутч Уилмор и Суни Уильямс «застряли» на МКС из-за политического решения бывшего президента США Джо Байдена.

Также в марте НАСА сообщило, что пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Starliner отправился на Землю.

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