Лауреат Нобелевской премии назвал три главных секрета долголетия

Биохимик Рамакришнан: Сон, диета и спорт увеличивают продолжительность жизни

Ученый, биохимик и лауреат Нобелевской премии по химии 2009 года Венкатраман Рамакришнан назвал три главных секрета долголетия. Его слова приводит издание HuffPost.

Рамакришнан убежден, что всего три простых правила увеличивают продолжительность жизни намного лучше, чем биологически активные добавки и омолаживающие процедуры. Он уточнил, что имеет в виду сбалансированную диету, регулярные занятия спортом и хороший сон. По словам ученого, эти принципы долголетия кажутся банальными, зато их эффективность подтверждена многочисленными исследованиями.

Вместе с этим Рамакришнан добавил, что современная наука достигла того уровня, когда начинает бороться со старением, а не с отдельными заболеваниями. «Мы стали понимать причины старения и теперь пытаемся выяснить, что можно с этим сделать», — рассказал он.

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