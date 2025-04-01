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13:20, 1 апреля 2025Экономика

Лукашенко призвал ориентироваться в экономике на свое

Лукашенко: Белоруссии и РФ нужно ориентироваться в экономике на свои возможности
Дмитрий Воронин

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Минску и Москве следует ориентироваться прежде всего на свои экономические возможности, воспринимая зарубежное участие как дополнительный бонус. Такое мнение высказал на встрече с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что результаты будут зависеть от работы в самих странах. «А если что-то прибудет извне, мы будем только рады», — отметил он.

Говоря о взаимоотношениях с Западом, Лукашенко призвал вдумчиво подходить к предложениям об экономическом сотрудничестве, напомнив, что «деньги украли, арестовали и у России, и у нас». «Где те инвесторы и где то качество, на которые мы молились? Урок был преподнесен солидный. Надо ориентироваться на свое», — резюмировал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что в республике не намерены включать печатный станок, потому что увеличение денежной массы быстро выльется в инфляцию. Как написала БелТА, президент «однозначно, но с долей юмора» указал, что станок для изготовления наличных стоит у него за кабинетом и «уже заржавел».

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