Лукашенко оценил возможность включения печатного станка

Президент Белоруссии Лукашенко пообещал не печатать деньги из-за угрозы инфляции

Никто в Белоруссии не намерен включать печатный станок, потому что увеличение денежной массы быстро выльется в инфляцию. Об этом при назначении на пост первого зампреда Национального банка республики Александра Егорова заявил президент Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

По его словам, некоторые «начали вякать» после назначения нового руководства регулятора (ранее его главой стал Роман Головченко), что оно начнет активно печатать деньги. «Да у них нет станка. Станок у меня вон стоит за кабинетом, он уже заржавел», — объяснил ситуацию политик, сравнив вброс денег с самоубийством.

Лукашенко уверен, что ситуация в Белоруссии более-менее нормальная, «научились как-то баланс держать», а вбрасывает такие слухи оппозиция, чтобы будоражить население.

Ранее президент Белоруссии потребовал, чтобы иностранные инвесторы перестали выводить за рубеж средства, заработанные в республике. По его данным, отток средств из страны достигает уже сотен миллионов долларов, а не условные 15 миллионов, как было раньше.

Последняя деноминация в Белоруссии произошла в 2016 году. Тогда новые денежные знаки меняли на старые в соотношении 1 к 10 000. К реформе привела стабильно высокая инфляция, наблюдавшаяся с 2000 года, сразу после предыдущей деноминации. Главной причиной обесценивания национальной валюты называли именно использование печатного станка.