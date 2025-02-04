Лукашенко потребовал остановить вывод валюты за рубеж

Лукашенко поручил остановить вывод валюты за рубеж иностранными инвесторами

Иностранные инвесторы не должны выводить за рубеж средства, заработанные в Белоруссии. Об этом на встрече с доверенными лицами заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщается на сайте главы государства.

«Дивиденды выводят. Они что, лично сами заработали эти деньги? Скудную зарплату нашим людям заплатили, сами смотались за границу и вывели еще деньги. Это что, нормально?» — возмутился Лукашенко.

По его словам, за границу выводят сотни миллионов долларов, а не условные 15 миллионов, о которых говорилось ранее. При этом президент подчеркнул, что ранее требовал не допускать необоснованной утечки из страны валюты. Лукашенко пообещал, что разберется с правительством по этому вопросу, чтобы принятые им решения выполняли.

Ранее Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии Артур Карпович призвал вернуть такие преимущества советской торговли, как стабильные цены, насыщенность товарами собственного производства и добросердечное обслуживание.