В Белоруссии захотели вернуть советские стандарты торговли

Белорусский министр Карпович призвал вернуть советские стандарты торговли

Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии Артур Карпович назвал главными преимуществами советской торговли стабильные цены, насыщенность товарами собственного производства и добросердечным обслуживанием. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1».

По словам министра, в период СССР улыбчивые продавцы встречали граждан в магазинах со всей душой, и этот стандарт хочется вернуть в торговлю в республике.

Карпович подчеркнул, что принципиально белорусская торговля сохранила лучшие советские черты, но что-то с тех пор и изменилось. Например, теперь Белоруссия не может отказаться от импорта, а также пока не может найти справедливую формулу ценообразования, которая не вредила бы торговле, производителям и потребителям.

Он выразил обеспокоенность продолжающимся снижением доли белорусских товаров в магазинах, как продовольственных, так и непродовольственных, призвав делать больший упор на продаже отечественных товаров. Также министр признал проблемы с доступностью магазинов в сельских регионах и согласился с тем, что этому вопросу следует уделять особенное внимание.

Ранее в МАРТ объяснили ускорение инфляции в республике ростом цен в России. По оценке ведомства, повышение стоимости импортируемых товаров толкает вверх общий уровень цен.