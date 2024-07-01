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17:01, 1 июля 2024Экономика

Рост цен в Белоруссии связали с влиянием российской инфляции

МАРТ: на рост цен в Белоруссии повлияло удорожание импорта и инфляция в РФ

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Ускорение роста цен на импорт и годовой инфляции в России оказали влияние на рост потребительских цен в Белоруссии. Об этом со ссылкой на Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) страны сообщает ТАСС.

Согласно майским данным, которые приводит ведомство, показатель вырос в годовом выражении на 5,7 процента. Среди других факторов, с которыми связана фиксирующаяся динамика, в МАРТ назвали прирост цен производителей на фоне роста затрат и высокую потребительскую активность в контексте расширения внутреннего спроса. Уточняется, что «несколько нивелировало инфляционное давление на внутренний рынок Беларуси от импорта российских товаров по более высоким ценам» то, что белорусский рубль укрепился к российскому за год на 3,8 процента.

По итогам мая инфляция в России ускорилась до 0,74 процента, что в полтора раза выше, чем в апреле. В годовом выражении рост цен достиг 8,3 процента. В Центробанке на фоне этого планируют новое повышение прогноза инфляции в 2024 году. В апреле регулятор уже повышал его до 4,3-4,8 процента в год, но рост цен это не остановило.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, комментируя экономические итоги 2023 года, в котором рост ВВП страны ожидается на уровне 3,8 процента, назвал их неплохими, учитывая продолжающееся санкционное давление на государство. Согласно подписанному главой государства закону о бюджете на 2024 год, расходы и доходы страны вырастут на 22,2 и 19,6 процента соответственно, а дефицит бюджета увеличится почти в полтора раза, составив примерно 1,5 миллиарда долларов.

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      Дмитрий Воронин
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