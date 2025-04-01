Axios: Миллиардер Маск посетил штаб-квартиру ЦРУ

Курирующий работу ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), миллиардер и предприниматель Илон Маск посетил штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом пишет портал Axios.

«В отличие от других правительственных ведомств, DOGE не получит доступ к базам данных или внутренним системам ЦРУ, поскольку большинство из них являются совершенно секретными», — пишут журналисты со ссылкой на источник.

По его данным, у Илона Маска состоялась встреча с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом и его заместителем Майклом Эллисом, а также другими должностными лицами спецслужбы.

Ранее сообщалось, что Илон Маск уволил почти всех сотрудников штаб-квартиры Института мира США (USIP). Как уточнялось, решение затронуло от 200 до 300 сотрудников офиса, это составляет почти весь персонал главного офиса организации. При этом значительная часть сотрудников в офисах за рубежом осталась на своих местах.

В феврале DOGE во главе с Маском призвал граждан страны заявлять о нарушениях в работе госструктур.