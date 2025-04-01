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15:02, 1 апреля 2025Интернет и СМИ

Мизулина предъявила новые претензии к Лебедеву

Мизулина предъявила новые претензии к Лебедеву по иску о защите чести
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина предъявила новые претензии к дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву по иску о защите чести и достоинства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Калоя Ахильгова.

По словам адвоката, Мизулина уточнила иск, добавив в него еще четыре видео с участием дизайнера. Она попросила признать недостоверными ролики с Лебедевым от 13 сентября 2023 года, 9 и 13 февраля и 1 августа 2024 года.

Соответчиком по иску выступает блогер и журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Ранее стало известно, что суд приостановил производство по иску Мизулиной к Лебедеву и Дудю. Как объяснил Ахильгов, причиной стала назначенная по делу экспертиза.

О том, что глава ЛБИ подала иск о защите чести и достоинства против Лебедева и Дудя, сообщалось 3 сентября 2024 года. Мизулиной не понравились резкие высказывания о ней, которые прозвучали в интервью дизайнера журналисту. Уточнялось, что она намерена взыскать с них десять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

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