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15:32, 1 апреля 2025Ценности

Мужчина потратил почти четыре миллиона рублей на пластику и поделился опытом

Житель Англии Дейл-Сент Каллен потратил почти четыре миллиона рублей на пластику
Екатерина Ештокина
Dale Saint-Cullen

Dale Saint-Cullen. Фото: @dalesaintcullen

Административный работник из Англии Дейл-Сент Каллен потратил почти четыре миллиона рублей на пластику и поделился опытом. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

31-летний мужчина рассказал, что впервые решился на коррекцию внешности в 2019 году и сделал ринопластику. При этом он подчеркнул, что весил 142 килограмма, а также имел залысины.

В течение шести лет Каллен прибегал к имплантации подбородка, липосакции, реконструкции челюсти, полной пересадке волос, установке коронок на зубы и полной контурной пластике тела. На все манипуляции житель Англии потратил более 46 300 долларов (3,9 миллиона рублей).

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Каллен признался, что пообещал себе больше не делать пластику, однако он боится, что желание усовершенствоваться будет преследовать его всегда. В то же время англичанин подчеркнул, что все его операции были навязаны обществом.

«Я попал в этот порочный круг совершенства. Социальные сети вынудили меня захотеть более пухлые губы, более густые волосы и идеальные зубы. И только когда я все это сделал, я понял, что в реальной жизни люди выглядят совсем не так. Я не жалею ни об одной из перенесенных операций, но жалею о причинах, по которым они были сделаны. И я хочу предупредить других о том, что картинка в интернете не соответствует реальности», — заключил он.

В марте Ксения Бородина призналась в сделанной пластике. Знаменитость заявила, что в свои 42 года не смогла бы решиться на хирургическое вмешательство.

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