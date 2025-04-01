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20:20, 1 апреля 2025Интернет и СМИ

На портале «Госуслуги» заработал новый сервис для борьбы с мошенниками

На портале «Госуслуги» заработал сервис по проверке оформленных сим-карт
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Сервис для проверки оформленных на гражданина сим-карт заработал на портале «Госуслуги». Об этом сообщил Telegram-канал Минцифры.

Сервис под названием «Сим-карты» позволяет узнать, сколько абонентских номеров оформлено на гражданина, отметили в министерстве. Уточняется, что при обнаружении номеров, вызывающих вопросы, пользователь сможет приостановить договор связи на «Госуслугах» или же расторгнуть его, подав через портал заявление оператору.

В Минцифры также добавили, что незаконно оформленные номера могут использоваться телефонными мошенниками. «Проверив свои договоры с мобильными операторами, вы можете быть уверенным, что на ваше имя не зарегистрирована "серая" сим-карта», — поясняется в публикации.

Ранее в МВД России раскрыли, что новый сервис, как ожидается, поможет выявить неучтенные сим-карты, которые могут использоваться злоумышленниками. Уточнялось, что в первые часы и дни работы сервиса возможны сбои.

Перед этим стало известно, что в России может появиться возможность ввести самозапрет на оформление сим-карт. Предположительно, новая функция будет доступна на «Госуслугах».

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