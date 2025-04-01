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14:01, 1 апреля 2025Путешествия

На радаре самолета с россиянами на борту возникли фантомные метки

На радаре летевшего в Санкт-Петербург самолета возникли фантомные метки
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На радаре самолета российской авиакомпании возникли фантомные метки. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Дубая в Санкт-Петербург Boeing 737-800 30 марта. Экипаж доложил о появлении трех неизвестных меток на приборе ТКАС.

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Между тем по маршруту полета другие воздушные суда отсутствовали. Пилоты решили продолжить рейс, поскольку угрозы его безопасности не было. В результате лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения.

Ранее пилотов самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Нештатная ситуация произошла в летевшем из Калининграда в Москву Boeing 737-800 30 марта. Экипаж доложил об освещении борта лазером зеленого цвета.

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