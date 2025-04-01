Малинен назвал финляндизацию последним шансом для заключения мира на Украине

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что единственный путь к миру на Украине — финляндизация страны. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Финляндизация — это последний шанс для заключения прочного мира на Украине, несмотря на высказывания нашего коррумпированного президента [Александра Стубба] и некомпетентной министра иностранных дел [Элины Валтонен]», — сказал он. По его словам, пока президент Украины Владимир Зеленский находится у власти, конфликт не закончить.

«Финляндизация» — политический термин, означающий активное сотрудничество двух стран в сфере внутренней и внешней политики, позволяющая им сохранять нейтральный статус по отношению друг к другу. При этом одна из сторон выступает в качестве «старшего брата», диктуя некоторые условия, а «младшее» государство исполняет их. У «младшего», однако, остается достаточно свобод — у него нет необходимости вступать в какие-либо союзы, независимость оно не теряет. В качестве прародителя термина выступают отношения Финляндии и СССР после Второй мировой войны.

Ранее почетный профессор истории Университетского колледжа Корка, член Ирландской королевской академии Джеффри Робертс заявил, что после окончания конфликта Украина могла бы последовать пути послевоенной Финляндии и стать буферной зоной между Россией и Западом.