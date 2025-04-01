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21:49, 1 апреля 2025Интернет и СМИ

На Западе обвинили Украину в нарушении договоренностей с Россией первой

Fatto Quotidiano: Украина первой нарушила договоренности с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетУчения НАТО:

Фото: Unsplash.com

Итальянская газета Fatto Quotidiano обвинила Украину в том, что она первой нарушила договоренности с Россией.

По мнению журналистов, Киев нарушил Договор о дружбе и партнерстве с Москвой, подписанный в 1997 году. Отмечается, что этот документ «обязывал Украину не использовать свою территорию для создания угрозы безопасности России и наоборот».

Издание пишет, что Украина отказалась соблюдать эти договоренности, когда в 2008 году на саммите в Бухаресте шла речь о возможном вступлении республики в НАТО. Также авторы статьи считают недружественным шагом совместные военные учения альянса и Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме заявил, что вопрос членства Украины в НАТО мог стать причиной конфликта с Россией.

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