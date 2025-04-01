Журналист Боуз: ЕС не может предоставить план по отказу от российского газа

Неспособность комиссара Евросоюза по энергетике предоставить план по отказу от российского газа ставит под сомнение ее независимость. Об этом написал журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Двойственное положение Европы лучше всего иллюстрирует то, чего не делает Брюссель. К концу марта комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен пообещал представить мастер-план по полному отказу ЕС от поставок российского газа», — указал он на своей странице.

По словам Джонсона, к 2027 году ЕС намерен свести импорт к нулю — вместе с поставками нефти и урана. Когда Йоргенсен вступил в должность, то он пообещал разработать стратегию в течение 100 дней. Но этот срок уже истек, подчеркнул журналист.

Ранее сообщалось, что в январе текущего года импорт сжиженного природного газа из России в ЕС впервые за два года превысил один миллиард евро. Около половины закупок пришлось на Францию: Париж закупил российского газа на 455,2 миллиона евро. На втором месте оказалась Испания (261,5 миллиона евро).

До этого эксперты оценили шансы Европы обойтись без российского сжиженного газа. Если ЕС все-таки откажется от приобретения российского СПГ, то ему придется покупать более дорогой катарский.

