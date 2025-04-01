Неспособность комиссара Евросоюза по энергетике предоставить план по отказу от российского газа ставит под сомнение ее независимость. Об этом написал журналист Чей Боуз в соцсети X.
«Двойственное положение Европы лучше всего иллюстрирует то, чего не делает Брюссель. К концу марта комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен пообещал представить мастер-план по полному отказу ЕС от поставок российского газа», — указал он на своей странице.
По словам Джонсона, к 2027 году ЕС намерен свести импорт к нулю — вместе с поставками нефти и урана. Когда Йоргенсен вступил в должность, то он пообещал разработать стратегию в течение 100 дней. Но этот срок уже истек, подчеркнул журналист.
Ранее сообщалось, что в январе текущего года импорт сжиженного природного газа из России в ЕС впервые за два года превысил один миллиард евро. Около половины закупок пришлось на Францию: Париж закупил российского газа на 455,2 миллиона евро. На втором месте оказалась Испания (261,5 миллиона евро).
До этого эксперты оценили шансы Европы обойтись без российского сжиженного газа. Если ЕС все-таки откажется от приобретения российского СПГ, то ему придется покупать более дорогой катарский.