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10:58, 1 апреля 2025Культура

Названа дата выхода песни Пугачевой о войне

Директор Елена Чупракова: Песня Аллы Пугачевой о войне выйдет 11 апреля
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Концертный директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова назвала дату выхода песни исполнительницы о Великой Отечественной войне. Ее слова приводит «Абзац».

«Песня "Поцелуй войны" выходит 11 апреля на всех площадках. Никаких подробностей о ее содержании мы пока не раскрываем», — сообщила Чупракова.

Ранее композиция Пугачевой о героях Великой Отечественной войны попала в сеть до официального релиза, но была удалена. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что ему сложно сказать, какие цели преследует уехавшая из России исполнительница. Парламентарий предположил, что все это может быть попыткой вернуться в российскую музыкальную индустрию.

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