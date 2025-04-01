Названы опасные причины ночной жажды

Терапевт Маслова: Ночную жажду могут вызывать сахарный диабет и анемия

Причиной ночной жажды могут быть тяжелые заболевания и состояния, предупредила терапевт Елена Маслова. Опасные причины сухости во рту ночью она назвала в беседе с NEWS.ru.

Маслова отметила, что жажда может возникать из-за съеденной на ужин острой или соленой пищи, сухого воздуха в помещении, а также после употребление алкоголя или кофеина перед сном, так как они вызывают обезвоживание. Однако, продолжила врач, причинами ночной жажды могут быть и патологические состояния: сахарный диабет, несахарный диабет, заболевания почек и печени.

Кроме того, добавила терапевт, сухость во рту может быть вызвана анемией — состоянием, при котором в организме снижен уровень железа. «Если жажда сопровождается головокружением, отеками или потерей веса, это повод немедленно обратиться к врачу», — констатировала Маслова.

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