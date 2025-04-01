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16:33, 1 апреля 2025Забота о себе

Названы ускоряющие старение факторы

Диетолог Ширшова: Дефицит белка и нарушения сна ускоряют старение
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Дефицит белка, гликация, нарушение сна, фотостарение и хроническое воспаление ускоряют старение организма, считает врач-диетолог Екатерина Ширшова. Способы замедлить развитие этих факторов она назвала «Газете.Ru».

Ширшова указала, что гликация — это процесс повреждения тканей, который запускается из-за избыточного потребления сахара и быстрых углеводов. Как уточнила диетолог, они провоцируют выработку вредных веществ, которые разрушают коллаген и эластин, снижают упругость кожи и ухудшают состояние сосудов. Чтобы замедлить этот процесс, Ширшова посоветовала не злоупотреблять сладостями и отдавать предпочтение медленным, а не быстрым углеводам.

Вторым фактором, ускоряющим старение, специалист назвала постепенное снижение уровня белка в организме. По ее словам, из-за этого уменьшается количество мышечной массы, кости теряют плотность и нарушается выработка коллагена.

Оптимальным решением будет умеренное потребление белка — для людей до 60 лет рекомендуется 1,2-1,6 грамма белка на килограмм веса, а после 60 лет — 0,8-1,2 грамма при условии регулярной физической активности

Екатерина Ширшовадиетолог

Также Ширшова отметила, что организм быстрее изнашивается при хроническом недосыпе, так как он не успевает восстанавливать силы. Со временем это приводит к ухудшению работы иммунитета и постепенному повреждению клеток. Также негативно влияет на молодость кожи воздействие ультрафиолета, считает эксперт. Она пояснила, что солнечные лучи разрушают коллаген и эластин, что способствует появлению морщин. Чтобы защитить кожу от раннего старения, она призвала использовать солнцезащитные кремы.

Наконец, Ширшова указала на опасность наличия хронического воспаления в организме. По ее мнению, для профилактики этого состояния в рационе должно быть достаточное количество жиров растительного и животного происхождения.

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