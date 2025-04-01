Осужденный по делу о взятке генерал признал вину

Генерал Оглоблин признал вину по делу о получении взятки в размере 12 млн рублей

Экс-начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майор Александр Оглоблин признал вину в получении взятки в 12 миллионов рублей от пермского завода «Телта». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам адвоката Максима Довганя, при этом Оглоблин не согласен с квалификацией следствия.

В 2022 году Оглоблина уже судили за хищение 1,6 миллиарда рублей бюджетных средств, но в особом порядке — за то, что он дал показания на других коррупционеров, это сулило ему сравнительно небольшой срок. В этот раз его показаний не хватило, и дело будет рассмотрено в обычном режиме — ему грозит от 8 до 15 лет и штраф в несколько миллионов рублей.

