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02:14, 1 апреля 2025Силовые структуры

Осужденный по делу о взятке генерал признал вину

Генерал Оглоблин признал вину по делу о получении взятки в размере 12 млн рублей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Экс-начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майор Александр Оглоблин признал вину в получении взятки в 12 миллионов рублей от пермского завода «Телта». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам адвоката Максима Довганя, при этом Оглоблин не согласен с квалификацией следствия.

В 2022 году Оглоблина уже судили за хищение 1,6 миллиарда рублей бюджетных средств, но в особом порядке — за то, что он дал показания на других коррупционеров, это сулило ему сравнительно небольшой срок. В этот раз его показаний не хватило, и дело будет рассмотрено в обычном режиме — ему грозит от 8 до 15 лет и штраф в несколько миллионов рублей.

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