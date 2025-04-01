Российская обрабатывающая промышленность утратила оптимизм

S&P: Уверенность промышленности России в росте упала до минимума за три года

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России (характеризует состояние промышленности) в марте 2025 года опустился до 48,2 пункта. Об этом говорится в отчете аналитического агентства S&P Global.

Показатель выше 50 пунктов свидетельствует об оптимистичных настроениях бизнеса, а ниже — о негативных ожиданиях. При этом нынешний результат стал худшим с апреля 2022 года, когда пессимизм был связан с неопределенностью относительно боевых действий на Украине и масштабным введением западных санкций.

В сентябре 2024 года PMI впервые с того момента упал ниже 50 пунктов, однако тогда результат был чуть лучше — 49,5 пункта. В феврале индекс составлял 50,2 пункта.

Данные за март сигнализировали о сокращении выпуска и новых заказов, что оказало давление на общие показатели. Также отмечается уменьшение внутреннего и внешнего спроса и падение объемов производства, которое оказалось самым значительным и резким с июля 2022 года.

Из положительных моментов отмечается снижение закупочных цен на импортные товары, что связано с укреплением рубля, и сохранение высоких темпов найма. Кроме того, у производителей сохраняются положительные ожидания по спросу на ближайший год, что связано с инвестициями в разработку новых продуктов и рекламу.

Ранее исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) показало, что трансформация российской экономики, начавшаяся в 2022 году, ощутимо замедлилась.