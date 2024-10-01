Российская промышленность впала в пессимизм впервые за 2,5 года

S&P: уверенность промышленности РФ в росте упала до минимума с апреля 2022 года

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в сентябре впервые с апреля 2022 года опустился ниже 50 пунктов, до 49,5 пункта. Еще в августе он составлял 52,1 пункта, говорится в отчете аналитического агентства S&P Global.

Значение индекса выше 50 свидетельствует о росте деловой активности и уверенности в перспективах, соответственно, значение ниже этого уровня — о снижении активности и уверенности, то есть о преобладании пессимистических ожиданий.

К такой ситуации привело первое с июля 2022 года сокращение объемов производства, а также слабый спрос и задержки со стороны поставщиков. Количество новых заказов также снижалось, хотя экспортные заказы росли самыми быстрыми темпами с августа прошлого года за счет спроса со стороны клиентов из Средней Азии.

Таким образом, констатирует агентство, период роста и оптимистических настроений в промышленности, продлившийся 27 месяцев, завершен.

У поставщиков показатели в сентябре резко ухудшились из-за проблем с железнодорожными перевозками и международной логистикой. Сроки поставок выросли во второй раз с июля 2022 года. При этом дефицит сырья и более высокие транспортные сборы привели к росту издержек. Компании стремились переложить их на клиентов, из-за чего цены росли самыми быстрыми темпами с октября 2023 года, а темпы инфляции отпускных цен поднялись до исторического максимума.

Одной из причин роста негативных ожиданий остается жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, который предполагает достаточно долго сохранять ключевую ставку на высоком уровне. В регуляторе подчеркивают, что господдержка привела к устойчивому росту цен, что заставляет идти на непопулярные меры.