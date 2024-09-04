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11:50, 4 сентября 2024Экономика

Подсчитаны темпы роста деловой активности в российской сфере услуг

S&P Global: индекс деловой активности PMI в сфере услуг вырос до 52,3 пункта

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В последнем месяце лета индекс деловой активности PMI в российской сфере услуг вырос до 52,3 пункта по сравнению с 51,1 пункта в июле. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование S&P Global.

Уточняется, что это стало самым быстрым ростом активности в данном сегменте с начала года.

Что касается cовокупного индекса объемов производства, который отслеживает активность как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг, то его оценили в 52,1 пункта.

Эксперты S&P Global констатировали, что количество новых заказов в августе увеличивалось самыми высокими темпами с начала весны. Предприятия активно наращивали штаты — темпы создания рабочих мест стали максимальными с января. Кроме того, продолжили расти заработные платы.

В конце августа появился прогноз, что в 2024 году самые низки темпы роста реальных доходов покажут такие сегменты российской экономики, как сфера услуг и торговля. В целом же этот показатель может вырасти на 2,5 процента, если сравнивать с 2023 годом.

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      Кирилл Луцюк
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