Риттер: США могут согласиться на большинство условий России по Украине

США могут согласиться на большинство условий России по Украине. Планы Вашингтона раскрыл бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Плохая новость для Европы и Украины — США планируют принять если не все, то большинство условий России», — сказал аналитик.

По его словам, Вашингтон вынужден так поступить из-за сложившейся ситуации на поле боя, а Брюссель и Киев во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским не смогут ему перечить.

Ранее Риттер заявил, что масштаб переговоров России и США в Эр-Рияде говорит о том, что стороны ищут надежное решение украинского конфликта.