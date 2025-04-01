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17:00, 1 апреля 2025Мир

Планы США согласиться на условия России по Украине раскрыли

Риттер: США могут согласиться на большинство условий России по Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

США могут согласиться на большинство условий России по Украине. Планы Вашингтона раскрыл бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Плохая новость для Европы и Украины — США планируют принять если не все, то большинство условий России», — сказал аналитик.

По его словам, Вашингтон вынужден так поступить из-за сложившейся ситуации на поле боя, а Брюссель и Киев во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским не смогут ему перечить.

Ранее Риттер заявил, что масштаб переговоров России и США в Эр-Рияде говорит о том, что стороны ищут надежное решение украинского конфликта.

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