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05:21, 26 марта 2025Интернет и СМИ

В США прокомментировали переговоры с Россией

Риттер: США и Россия ищут надежное решение украинского конфликта
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Масштаб переговоров России и США в Эр-Рияде говорит о том, что стороны ищут надежное решение украинского конфликта. Так произошедшее прокомментировал бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X.

«Кажется, мы приближаемся к заключению соглашения (...) Идея о том, что Трамп вернется к российскому вопросу после решения конфликта с Китаем абсурдна. Мы ищем надежное решение проблемы», — написал Риттер.

Ранее сообщалось, что переговоры между Россией и США в Эр-Рияде продлились более 12 часов. Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс рассказала, что переговоры сторон были сосредоточены на восстановлении мирной торговой деятельности в Черном море.

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