По делу о хищении 80 миллионов рублей у Минобороны России завершено следствие

Следователи завершили следствие по делу учредителя завода «Телта» Морозова

Следователи завершили следствие по одному из дел учредителя пермского телефонного завода «Телта» Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной. Об этом сообщает ТАСС.

Фигурантам вменяют пять эпизодов хищения. Материалы дела направлены для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру.

По данным агентства, сначала в деле было восемь эпизодов, но позднее их число сократилось. Совокупно по двум делам ущерб оценивается на сумму около 80 миллионов рублей. Потерпевшей стороной выступает Министерство обороны России.

29 марта Московский городской суд ужесточил меру пресечения Высокову.