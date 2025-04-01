Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:31, 1 апреля 2025Наука и техника

Польские F-16 отработают борьбу с российскими Су-30

Польские летчики отработают борьбу с российскими Су-30 на учениях в Греции
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Piroschka Van de Wouw / Reuters

Летчики истребителей F-16 военно-воздушных сил (ВВС) Польши захотели отработать борьбу с российскими Су-30 на учениях в Греции. Об этом сообщает Defence24.

Польские пилоты принимают участие в ежегодных учениях Iniochos-2025 на Пелопоннесе. Второй этап маневров продлится с 31 марта по 11 апреля. Отмечается, что на учения также прибыли индийские пилоты на истребителях Су-30МКИ.

На учениях будут отрабатывать наступательные и оборонительные миссии, а также разведывательные задачи. Помимо самолетов польских и индийских ВВС, в учениях принимают участие катарские F-15, испанские F-18 и французские Mirage 2000.

Материалы по теме:
Истребители F-16 на Украине: на что способен американский самолет и изменит ли он ситуацию на фронте?
Истребители F-16 на Украине:на что способен американский самолет и изменит ли он ситуацию на фронте?
9 августа 2024
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

«Для экипажей из стран НАТО может быть особенно важно столкнуться с авиацией Индии, которая использует большое количество истребителей российского происхождения», — пишет издание.

Ранее в марте французский эксперт в области авиации Сириль де Латтр предположил, что в воздушном бое в небе над Украиной F-16 производства США проиграет российскому истребителю пятого поколения Су-57.

    Обсудить
    Последние новости

    Рост пенсий россиян, ограничения для мигрантов и весенний призыв. Что изменится в России с 1 апреля?

    Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

    Пережившая осаду в Курской области курица перестала есть

    Семейную ипотеку в России расширили

    Тренер СКА Ротенберг обратился с призывом к легионерам «Динамо»

    Россиянам повысили пенсии

    В России ввели новые ограничения для мигрантов

    В России вступили в силу новые штрафы для автомобилистов

    В России начался весенний призыв в армию

    Украинского политолога депортировали из Польши

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше