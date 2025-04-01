Появились детали штурма поселка Разлив в ДНР

Минобороны РФ: За 10 дней штурма Разлива в ДНР были зачищены более 400 зданий

За 10 дней штурма населенного пункта Разлив в Донецкой народной республике были зачищены более 400 зданий. Эти детали штурма поселка появились в публикации Минобороны России.

Как рассказали журналистам в МО, только в районе этого поселка российские военные уничтожили более 150 бойцов Вооруженных сил Украины.

«Огневую поддержку штурмовикам оказывали артиллерийские расчеты, а также операторы ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из лесопосадок, блиндажей и других укрепленных позиций», — сообщили в оборонном ведомстве.

О контроле над населенным пунктом стало известно ранее сегодня, 1 апреля. Разлив расположен неподалеку от границы ДНР и Днепропетровской области. Российские военные уже подняли в поселке государственный флаг.