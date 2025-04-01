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16:49, 1 апреля 2025Россия

Массированная атака беспилотников ВСУ повредила более двух тысяч домов в российском городе

При атаке ВСУ на Энгельс 20 марта повреждения получили более двух тысяч домов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

После массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энгельс 20 марта в городе зафиксировали более двух тысяч поврежденных домов. Об этом заявил глава комитета ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского района Алексей Сидоров на совещании в Саратовской областной думе, пишет ТАСС.

Чиновник оценил повреждения как серьезные. «У нас есть и жилые дома, и садовые дома. Некоторые [здания] сложились полностью до основания», — подчеркнул он.

Сидоров также сообщил, что после атаки ВСУ образовался мусор, организовать вывоз которого город своими силами не в состоянии.

Ранее в сети появились кадры с дачным домом, поврежденным при налете дронов на Энгельс. На записи видно усеянный обломками беспилотника участок, выбитые окна и трещину на одной из стен. По словам автора, соседние здания также получили повреждения.

В ночь на 20 марта российские средства противовоздушной обороны сбили над Саратовской областью 54 украинских дрона. Губернатор Роман Бусаргин назвал атаку самой массированной за все время. Помимо домов, повреждения получила больница. Кроме того, начался пожар на территории аэродрома и нефтеперерабатывающего завода

ВСУ атаковали Саратовскую область в ночь на 20 марта. По официальным данным Минобороны России, над регионом сбили 54 украинских дрона. Губернатор Роман Бусаргин назвал налет самым массированным за все время. Повреждены около 30 частных домов, больница, а также начался пожар на территории аэродрома. Кроме того, очевидцы заявляли о попытке удара по нефтеперерабатывающему заводу, в районе которого также произошло возгорание.

ЖЗЛ
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