Россиянин снял на видео усеявшие его дачу обломки беспилотника ВСУ

Shot опубликовал видео с обломками беспилотника на даче жителя Энгельса

В сети появилось видео с обломками беспилотника, усеявшими дачу жителя Энгельса. Ролик опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно фрагменты летательного аппарата, в том числе двигатель, кусок крыла и другие обломки. Автор записи также замечает разбросанные стальные шарики, которыми, вероятно, были начинены беспилотники. Кроме того, запечатлен один из домов, в котором выбило окна, а по стене пошла трещина. В соседних зданиях, по словам оператора, также есть повреждения.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате атаки на Энгельс выросло до 10 человек. Их состояние не уточняется. До этого сообщалось, о госпитализации двух человек.

ВСУ атаковали Саратовскую область в ночь на 20 марта. По официальным данным Минобороны России, над регионом сбили 54 украинских дрона. Губернатор Роман Бусаргин назвал налет самым массированным за все время. Повреждены около 30 частных домов, больница, а также начался пожар на территории аэродрома. Кроме того, очевидцы заявляли о попытке удара по нефтеперерабатывающему заводу, в районе которого также произошло возгорание.

По не подтвержденным официально данным, ВСУ использовали беспилотники типа PD-2 и «Лютый», а также неизвестные кустарные аппараты с размахом крыльев в два метра.