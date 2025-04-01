Прокурор запросил семь лет колонии министру ЖКХ Новосибирской области

В Новосибирской области прокурор запросил семь лет министру ЖКХ Архипову

В Новосибирской области прокурор запросил семь лет министру ЖКХ Денису Архипову. Об этом сообщает РИА Новости.

На него возбуждено уголовное дело по статьям 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным агентства, 25 июля 2018 года между министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области в лице Дениса Архипова и бывшим региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Экология-Новосибирск» был заключен договор сроком на десять лет. Исполнение договора на 2022 год было обеспечено банковской гарантией на сумму более 220 миллионов рублей.

Архипов знал, что компания не исполнила свои обязательства и были основания для возврата средств по банковской гарантии. Действуя в интересах коммерческой организации, он принял незаконное решение и отозвал требование об уплате денег банком. Было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

Также министр, не имея полномочий, в 2018 году с другой компанией по обращению с ТКО заключил договор на предоставление инвестиций из областного бюджета. Ущерб составил шесть миллионов рублей.

Прокурор попросил приговорить Архипова к семи годам лишения свободы.

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