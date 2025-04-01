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15:33, 1 апреля 2025Россия

Путин запросил у Белоусова доклад об исполнении отказа от ударов по энергообъектам

Путин запросил у Белоусова доклад по отказу от ударов по энергообъектам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин запросил у главы Минобороны страны Андрея Белоусова доклад об исполнении договоренностей об отказе от ударов по энергообъектам. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства обратился к министру во время совещания с членами Совета безопасности.

«Прежде чем мы приступим к обсуждению, хотел бы задать [вопрос] Белоусову Андрею Рэмовичу по поводу того, как у нас исполняются договоренности, связанные с прекращением взаимных ударов по энергосистемам между Россией и Украиной», — сказал президент.

После этого совещание продолжилось в закрытом режиме.

25 марта Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, которые попали под действие временного моратория на удары по энергосистеме. Договоренность будет действовать в течение 30 дней начиная с 18 марта 2025 года.

По данным РИА Новости, Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 раза нарушили мораторий с момента вступления его в силу.

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