Путин запросил у Белоусова доклад об исполнении отказа от ударов по энергообъектам

Путин запросил у Белоусова доклад по отказу от ударов по энергообъектам

Президент России Владимир Путин запросил у главы Минобороны страны Андрея Белоусова доклад об исполнении договоренностей об отказе от ударов по энергообъектам. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства обратился к министру во время совещания с членами Совета безопасности.

«Прежде чем мы приступим к обсуждению, хотел бы задать [вопрос] Белоусову Андрею Рэмовичу по поводу того, как у нас исполняются договоренности, связанные с прекращением взаимных ударов по энергосистемам между Россией и Украиной», — сказал президент.

После этого совещание продолжилось в закрытом режиме.

25 марта Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, которые попали под действие временного моратория на удары по энергосистеме. Договоренность будет действовать в течение 30 дней начиная с 18 марта 2025 года.

По данным РИА Новости, Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 раза нарушили мораторий с момента вступления его в силу.