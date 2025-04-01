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13:35, 1 апреля 2025Россия

Путин установил в России новый День воинской славы

Путин установил 9 августа Днем воинской славы в честь Ленинградской битвы
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 9 августа Днем воинской славы в честь окончания Ленинградской битвы. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Совфед одобрил закон о признании 9 августа Днем воинской славы 25 марта. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко в ходе обсуждения документа подчеркнула, что это решение является важным шагом для сохранения памяти о значимых событиях в стране.

Ленинградская битва закончилась 9 августа 1944 года, когда командующий Карельским фронтом Кирилл Мерецков подписал приказ об окончании наступления советских войск в рамках Выборгско-Петрозаводской операции. Продолжавшиеся с июня 1941 года мероприятия оказали влияние на все направления советско-германского фронта, оттянув под Ленинград 20 процентов немецких войск на восточном фронте и всю финскую армию.

В феврале 2024 года в Госдуму внесли законопроект об установлении 24 февраля Днем участника специальной военной операции. Авторы инициативы в пояснительной записке отметили, что это поспособствует патриотическому воспитанию молодежи и формированию чувства долга перед страной. Однако в первом чтении документ пока не рассматривался.

ЖЗЛ
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