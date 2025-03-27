Совфед одобрил закон о признании даты окончания Ленинградской битвы днем воинской славы

Совфед одобрил закон о признании 9 августа днем воинской славы

Совет Федерации одобрил закон о признании даты окончания Ленинградской битвы днем воинской славы. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения внесли в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Согласно новым нормам, день окончания Ленинградской битвы — 9 августа — признается днем воинской славы.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко во время рассмотрения закона отметила, что подобное решение является важным шагом для сохранения памяти о значимых событиях в стране.

Ранее президент России Владимир Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий, в числе которых — участники специальной военной операции и их семьи. Основными задачами комиссии будут: разработка дополнительных мер соцподдержки и помощи для ветеранов боевых действий и членов их семей.