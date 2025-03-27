Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:23, 27 марта 2025Россия

Совфед одобрил закон о признании даты окончания Ленинградской битвы днем воинской славы

Совфед одобрил закон о признании 9 августа днем воинской славы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Boris Kudoyarov

Совет Федерации одобрил закон о признании даты окончания Ленинградской битвы днем воинской славы. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения внесли в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Согласно новым нормам, день окончания Ленинградской битвы — 9 августа — признается днем воинской славы.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко во время рассмотрения закона отметила, что подобное решение является важным шагом для сохранения памяти о значимых событиях в стране.

Ранее президент России Владимир Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий, в числе которых — участники специальной военной операции и их семьи. Основными задачами комиссии будут: разработка дополнительных мер соцподдержки и помощи для ветеранов боевых действий и членов их семей.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал, почему на самом деле согласился на перемирие с Россией. На что он надеялся?

    «Авито» включили реестр операторов финансовых платформ

    Популярная российская актриса показала фото в бикини

    Совфед одобрил закон о признании даты окончания Ленинградской битвы днем воинской славы

    В России наемника из Грузии заочно осудили за боевые действия на стороне Украины

    Захарова сообщила о недоговороспособности Киева из-за атак на энергообъекты

    Ипотечники бросились в Москву

    Популярный российский певец занялся проституцией в США

    Экспансию китайских автомобилей в Россию сочли опасной

    Хинштейн рассказал о подлой атаке ВСУ в районе Суджи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше