Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке участников СВО и их семей

Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий

Президент России Владимир Путин образовал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий, в числе которых — участники специальной военной операции и их семьи. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Основными задачами комиссии будут: разработка дополнительных мер соцподдержки и помощи для ветеранов боевых действий и членов их семей. В частности, меры связаны с вопросами адаптации к мирной жизни.

В документе указывается, что председателем комиссии назначен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Ранее президент Путин поручил законодательно отнести к ветеранам боевых действий всех лиц, которые принимали участие в спецоперации. Срок исполнения поручения президента — 30 марта.